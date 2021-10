L’Ambasciatore a.d. dell’Abkhazia Grittani a Lamezia Terme

L’ambasciatore a.d. della Repubblica di Abkhazia, Vito Grittani, ha incontrato ed è stato ospite, a Lamezia Terme, del Presidente di Cantiere Laboratorio, Vittorio Gigliotti

Comunicato Stampa

La breve visita è stato frutto di una stretta conoscenza e amicizia tra i due e soprattutto a seguito del viaggio in Russia, per il quale il diplomatico Abcaso ha avuto un ruolo non secondario ai fini della presenza della delegazione del Sud Italia al Forum Internazionale di Mosca.

Lo stesso Grittani ha rimarcato come il Presidente di Cantiere Laboratorio, nonché tra i fondatori dell’Osservatorio sulle Comunità Cristiane in Medio Oriente, Vittorio Gigliotti “per l’importanza del suo intervento e la capacità di analisi, è stato al centro dell’attenzione dei media e TV più importanti della Federazione Russa”.

La visita e l’incontro tra Grittani, che è anche fondatore dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale, e Gigliotti, ha voluto rimarcare l’importanza delle relazioni bilaterali tra la Calabria e l’Abkhazia in un comune impegno il quale si tradurrà nei prossimi mesi in una nuova visita in Calabria, in forma ufficiale e pubblica, che avrà lo scopo, non solo di rinsaldare i legami culturali e di amicizia tra i due popoli, ma di dare inizio ad una serie di eventi molto importanti per la nostra terra.

“L’auspicio – ha dichiarato Vittorio Gigliotti – è quello che la politica, molto spesso disattenta ai problemi reali della gente e dei tanti imprenditori messi in ginocchio dalla crisi derivante dalla pandemia, ma ancor prima da un “totalitarismo fiscale disumano”, sappia guardare oltre il proprio naso e vedere ed accogliere, in prospettiva e senza pregiudizi, le istanze che provengono dall’esterno del nostro Paese e che si propongono, nel reciproco interesse, anche la crescita umana, culturale ed economica della nostra Regione”.