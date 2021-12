Amici di Carlo Acutis e di Maria Cristina di Savoia Insieme … Oltre le stelle

Con questo concorso il Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia di Lamezia Terme si propone di Ri-avvicinare le nuove generazioni alla bellezza del messaggio cristiano attraverso l’esempio e lo stile di vita di persone “normali”, che con i loro comportamenti sanno parlare al cuore degli adolescenti di oggi, meglio di tanti discorsi pronunciati nei grandi meeting

A sottolineare il legame esistente tra Maria Cristina e Carlo Acutis è il comune denominatore di una fede gioiosa, ma anche di umiltà e di carità – sottolinea la presidente Filomena Cervadoro. I due giovani BEATI –si dice nel comunicato stampa- pur essendo nati e vissuti in contesti completamente diversi e cronologicamente distanti, hanno saputo testimoniare il Vangelo nella quotidianità del loro vivere, senza smarrire quel progetto originale ed unico che Dio ha pensato per ognuno di noi fin dall’eternità.

Forte di queste considerazioni e consapevole della piena “imitabilità” della vita spirituale e delle scelte lungimiranti della giovane Regina delle Due Sicilie, il Convegno di Cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” di Lamezia Terme con la collaborazione del Prof. Francesco Polopoli, intende proporre il neo-apostolo dei millennials e la Beata Maria Cristina di Savoia, all’attenzione e alla riflessione delle ultime classi delle scuole elementari e medie di primo grado, nonché delle classi del biennio dei Licei, perché dall’esperienza didattica, maturata insieme agli allievi coinvolti, si arrivi successivamente ad un’elaborazione tematica, centrata sulla vita ed il messaggio di queste figure straordinarie portate recentemente agli onori dell’altare.

REGOLAMENTO

Articolo 1: La partecipazione al concorso è aperta agli allievi delle classi terminali della scuola elementare (IV-V) e media di primo grado (II-III) e biennio superiori del Lametino.

Articolo 2: La Giuria è composta dalla Presidente dell’Associazione Beata Maria Cristina di Savoia e da critici letterari, giornalisti, scrittori, docenti di scuola media di primo e secondo grado: i nomi componenti la Commissione giudicante saranno divulgati dopo la raccolta del materiale concorrente. Saranno ammessi all’esame della Giuria lavori inediti (quindi mai pubblicati da una regolare casa editrice, sprovvisti di codice Isbn e non pubblicati su blog, siti, social network) in lingua italiana o straniera. I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione.

e da critici letterari, giornalisti, scrittori, docenti di scuola media di primo e secondo grado: i nomi componenti la Commissione giudicante saranno divulgati dopo la raccolta del materiale concorrente. Saranno ammessi all’esame della Giuria lavori inediti (quindi mai pubblicati da una regolare casa editrice, sprovvisti di codice Isbn e non pubblicati su blog, siti, social network) in lingua italiana o straniera. I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione. Articolo 3: Si partecipa al Concorso, presentando un testo poetico libero di lunghezza variabile o in rima baciata o un componimento narrativo o iconico-visivo.

Articolo 4: La partecipazione concorsuale è gratuita.

Articolo 5: Ogni partecipante dovrà inviare alla Segreteria dell’Associazione:

file del testo in formato word; nota contenente le generalità complete dell’autore (nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, e classe/scuola di provenienza). L’indirizzo e-mail cui inviare il materiale è il seguente: filomenacervadoro@lamezia.net

Articolo 6: I componimenti succitati nell’art. 3 dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro e non oltre 15/04/2022, per procedere successivamente alla premiazione, che coinciderà con il giorno natale di Carlo Acutis, ovvero il 3 maggio 2022.

Articolo7: Fra tutti i lavori pervenuti saranno selezionati 3 testi vincitori ex aequo (per classi terminali della scuola elementare, media di primo grado e biennio superiori del Lametino).

I tre finalisti riceveranno un attestato di merito durante la cerimonia di premiazione ed una copia a testa di un libretto sui Beati Carlo Acutis e Maria Cristina di Savoia.

La Giuria si riserva il diritto di assegnare oltre ai premi di seguito indicati anche un super-premio individuato in un drone, da assegnare a chi si è maggiormente distinto per originalità tra i finalisti pervenuti.

Il primo classificato riceverà in premio la targhetta Amici di Carlo Acutis 2022 per ognuno dei cicli di studi partecipante, ovvero per la sezione elementare, quella media di primo grado e di secondo grado; al secondo e al terzo classificato saranno consegnati in dono un testo biografico su Carlo Acutis e Maria Cristina di Savoia.

Art. 8: La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 maggio 2022 in uno spazio scolastico da concordare con un Dirigente scolastico disponibile del comprensorio lametino o in un’altra sede opportunamente indicata nel prosieguo.

Art. 9: Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art. 10: I finalisti concederanno all’Associazione Beata Maria Cristina di Savoia la facoltà di pubblicare o diffondere on-line le opere prodotte.

la facoltà di pubblicare o diffondere on-line le opere prodotte. Art.11: Gli autori finalisti saranno avvisati via e-mail dalla Segreteria o a mezzo telefonico. La Giuria provvederà alla proclamazione dei vincitori durante la cerimonia di premiazione. Attestati e premi dovranno essere ritirati personalmente all’atto della suddetta cerimonia. In caso di impossibilità può essere data delega scritta ad altra persona.

La partecipazione al Concorso poetico “Amici di Carlo Acutis e di Maria Cristina” INSIEME OLTRE LE STELLE implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art.12: In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n° 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei recapiti ai fini istituzionali connessi con il concorso succitato.