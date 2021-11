Amici della Musica, Aurelio e Paolo Pollice rileggono Verdi

Venerdì 26 novembre i due pianisti si esibiranno a Catanzaro



Un pianoforte suonato a quattro mani e un universo di suggestioni. E’ questo a cui si potrà assistere venerdì 26 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo “De’ Nobili”, con l’esibizione dei Maestri Aurelio e Paolo Pollice, nel corso dell’appuntamento organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio con la consulenza musicale del Maestro Graziella Provedel.

“Onore, Vendetta, Amore nella Trilogia popolare di Verdi” sarà un concerto in cui Rigoletto, Trovatore e La Traviata, le tre opere più famose del compositore emiliano, pur non avendo nessun legame di soggetto comune fra loro, se non una medesima profonda umanità, verranno rilette nella trascrizione originale del Maestro Paolo Pollice.

Un viaggio musicale attraverso l’animo umano tratto da un mondo stranamente emarginato e deforme: un gobbo buffone sarcastico e padre tenerissimo; una zingara gonfia d’ira vendicativa e d’amore materno, una donna perduta e amante fedele fino all’eroismo e al sacrificio ci sollecitano ad una sottile riflessione: cercare nel profondo ciò che è contraddetto dell’apparenza. La verità dei sentimenti lacera la vita attraverso l’esperienza capitale del dolore e ci porta ad un livello più alto di umanità. L’intera Trilogia Popolare vivrà con le celebri melodie eseguite da Aurelio e Paolo Pollice, che si susseguiranno in un vortice di sensazioni.

Diplomatisi in pianoforte rispettivamente presso i Conservatori Santa Cecilia di Roma e Giuseppe Verdi di Milano allievi di Sergio Perticaroli e Antonio Ballista, Aurelio e Paolo Pollice, hanno arricchito la loro formazione musicali con Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali hanno iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a suonare oltre che in Italia, in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, USA e in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi tra i quali I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca. Hanno registrato per Radio France, Radio Vaticana, RAI RadioTre, e Radio Clásica de Radio Nacional de España.

Aurelio Pollice si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Volgograd, l’Orchestra Sinfonica di Saratov, l’Orchestra da Camera di Kaunas. Di rilievo la sua collaborazione con Arturo Bonucci, con il quale ha inciso un CD contenente l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Cilea. Paolo Pollice è stato solista con l’Orchestra da Camera di Bruxelles, l’Orchestra da Camera The Seasons di Mosca, la Latvian Philharmonic Orchestra, le Orchestre Filarmoniche di Bacau e Rimiciu Valsea e quelle Sinfoniche di Bucarest e Burgas. Sono entrambi docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio di Vibo Valentia.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2021 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass.