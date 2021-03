Ammendola (LBC): centri storici del lametino in stato di abbandono

“Si chiede un intervento ordinario, in vista di una programmazione specifica” afferma Marco Ammendola di Lamezia Bene Comune

Comunicato stampa

Spesso dimentichiamo l’importante valenza simbolica e materica dei luoghi, se si tratta poi dei centri storici di una città sempre più alienata e abbandonata a se stessa, comprendiamo la valenza culturale e sociale di tali luoghi.

I centri storici di Lamezia Terme, ricettacolo di rifiuti e animali allo sbando come testimoniano le foto delle testate locali e le tante segnalazioni dei residenti, stridono con l’idea che sarebbe necessario avere e portare avanti di centro storico.

Numerosi sono gli incentivi nazionali e europei per riqualificare e rendere vivibili e visitabili questi luoghi, mirando sulla tutela e la loro fruizione.

La richiesta ai commissari che mi sento di porre è semplice, adoperarsi per la manutenzione ordinaria, sperando che in futuro, con programmazione, gli interventi possano finalmente far sbocciare la reale bellezza dei centri storici della piana.