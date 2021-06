Ammendola (LBC): collegamento ferroviario Catanzaro-Lamezia, governo valuti il progetto

“Il collegamento ferroviario Lamezia Terme – Catanzaro uno degli costituisce asset principali per il trasporto e lo sviluppo calabrese” afferma Marco Ammendola (Lamezia Bene Comune)



Comunicato stampa

Il Dl Recovery anche per la nostra regione stanzia un corposo volume di soldi. Per quanto riguarda le infrastrutture, una delle battaglie cardine è il collegamento ferroviario Lamezia Terme- Catanzaro, tale collegamento costituisce uno degli asset principali per il trasporto e lo sviluppo calabrese.

Le fazioni ideologiche tra nuovo e vecchio tracciato, tra esclusione o inclusione dei quartieri lametini di Nicastro e Sambiase, costituisce la controversia e il freno alla realizzazione di questa opera di vitale importanza. Una soluzione che taglierebbe la testa al toro, potrebbe essere, elettrificare l’attuale tracciato tra S.Eufemia e Nicastro, la realizzazione del nuovo e il terminal finale a Nicastro che servirebbe come Capolinea.

Per accontentare tutti, per permettere l’immissione di mezzi di trazione ferroviaria nuovi e un beneficio di fattibilità economica e sostenibile.

Chiedo quindi al ministro, alla regione e agli enti locali interessati di valutare questa proposta.