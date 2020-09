Ammendola (Lbc): “Lamezia non perda il treno dei fondi europei”

In questo periodo storico, in cui l’emergenza non è solo sanitaria ma anche economica e sociale, una possibilità è data dai fondi europei soprattutto Fesr e Fse

Comunicato Stampa

La Calabria ha recepito e stanziato appunto ben 500 milioni di fondi, di cui 140 milioni per la sanità (attrezzature e personale), e 100 milioni per il lavoro, solo per citare due comparti. Si capisce molto bene che questi fondi stanziati con delibera dello scorso agosto possono immettere quella linfa vitale per ogni singolo comune.

Chiedo quindi che il comune di Lamezia faccia attenzione e cerchi di prendere ciò che spetta ad una città importante come Lamezia. Chiedo al sindaco e alla sua giunta di stare sul pezzo per non perdere un’occasione di migliorare la città della piana. Con spirito costrutivo faccio questo comunicato stampa, perché la politica è un valore, senza barriere ne colori politici, se fatta per il bene di ogni singola persona che abita la nostra bellissima terra.