Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La scelta è stata operata in modo tale da dare la più ampia rappresentazione delle competenze necessarie per dare attuazione al programma elettorale

Comunicato stampa

Fermare il Declino, organizzazione politica nata a Falerna, è stata la prima a presentare la propria lista per la competizione elettorale delle Amministrative che si terranno a Falerna il 3 e il 4 ottobre 2021.



La lista, definita già da 15 giorni quest’oggi ha semplicemente dovuto procedere agli adempimenti di rito presentando la lista, il simbolo e il programma elettorale.



Il Candidato a Sindaco Daniele Menniti, Professore Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’Università della Calabria, si ripresenta con lo spirito di riprendere il lavoro realizzato nel decennio 1999 –2009 e drammaticamente interrotto per un decennio (2009–2019) buio durante il quale Falerna ha vissuto uno delle più gravi fasi di declino della storia del piccolo comune calabrese, culminata con l’inchiesta Alibante.



Fermare il Declino ha da mesi lavorato per mettere a punto il programma elettorale per il prossimo quinquennio e individuato la squadra che in Consiglio Comunale avrà il compito di seguirne la realizzazione individuando i dodici candidati tra le circa venti persone che hanno dato la disponibilità alla candidatura.



1. Trusso Giuseppe (detto Pepè) Nato a Falerna (CZ) il 01–01–1958 Imprenditore nel settore del commercio

2. Celano Nicola Nato a Falerna (CZ) il 17–05–1975 Perito per l’industria Elettrica ed Elettronica, Imprenditore nel

settore Edile e delle Costruzioni Generali

3. Macchione Marco Antonio Nato a Lamezia Terme (CZ) il17 –06–1991 Ingegnere Elettronico junior e operatore del settore turistico ed esperto di politiche ambientali e di sviluppo sostenibile

4. Spinelli Massimo Nato a Lamezia Terme (CZ) il 13 –08–1980 Agente di Commercio nel settore elettromeccanico

5. Barletta Giovanni Nato a Falerna (CZ) il 02 –05–1948 Pensionato già Capostazione Ferrovie dello stato

6. Mendicino Luca Nato a Lamezia Terme (CZ) il 20 –08–1986 Ingegnere Gestionale (PhD) e assegnista di ricerca presso

l’Università della Calabria, esperto di Mercato Elettrico, fonti rinnovabili e Green Economy e Comunità Energetiche

7. Mercuri Michele Nato a Catanzaro il 29 –07–1974 Dottore in Economia e Commercio (PhD) Assegnista di Ricerca presso l’Università della Calabria esperto di Economia dell’Energia, Fonti Rinnovabili, Green Economy e Comunità Energetiche

8. Renne Maria Concetta Nata a Lamezia Terme (CZ) il 29 –09–1972 Dipendente di Calabria Verde

9. Cario Loris Nato a Lamezia Terme (CZ) il 22 –06–1983 Contact Excutive presso la Philip Morris Italia S.r.L.

10. Folino Angela Nata a Lamezia Terme (CZ) il 23 –10–1983 Dirigente Contabile e Amministrativo per il settore della

refrigerazione Industriale

11. Grandinetti Antonio Nato a Lamezia Terme (CZ) il 21 –05–1990 Operatore Socio Sanitario

12. Mendicino Michele Nato a Lamezia Terme (CZ) il 26 –09–1985 Esercito Italiano Caporale Maggiore Scelto

ASSOCIAZIONE FERMARE IL DECLINO La scelta è stata operata in modo tale da dare la più ampia rappresentazione delle competenze necessarie per dare attuazione al programma elettorale, che sarà reso pubblico nella sua forma divulgabile in modalità digitale nelle prossime ore dopo la pubblicazione all’albo pretorio del comune.