Amministrative Maida: Amantea candidato a sindaco per la lista "Costruiamo il futuro"

“Costruiamo il futuro” è ancora in campo con un progetto politico rinnovato nella proposta che ha confermato la fiducia a Galdino Dario Amantea come candidato capolista

Comunicato Stampa

II gruppo “Costruiamo il futuro” di Maida si rivolge cosi, in una nota, alla comunità del centro dell’hinterland lametino, che tra pochi mesi sarà chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

“II motore che muove il nostro impegno — si legge ancora nel comunicato – legato al desiderio di dare un contributo per rendere il nostro Comune un luogo nel quale, ciascuno, possa vivere con dignità e prospettiva. Oltre che sulla complessa situazione economica e sociale che stiamo attraversando a causa dell’emergenza pandemica, occorre intervenire, con serietà e competenza, su temi nevralgici per la qualità della vita delle persone”.

“Le sfide che dobbiamo superare con visione e pragmatismo — aggiungono – investono aspetti decisivi per lo sviluppo ed il benessere della nostra comunità. Ci sottoporremo al vostro giudizio — conclude il gruppo che scenderà in campo alle Amministrative – con una squadra che rappresenta la sintesi di una visione che sa coniugare esigenze quotidiane e speranze per il futuro. Un gruppo capace di tenere insieme l’entusiasmo delle idee e la concretezza”.