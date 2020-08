Amministrazione comunale augura buon lavoro alla dottoressa Manzini

A nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, formulo i migliori auguri alla dottoressa Marisa Manzini, attuale procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cosenza, per il prestigioso incarico che la vedrà impegnata presso il dipartimento della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, organo della Santa Sede

Un connubio particolarmente risonante che vede la magistratura impegnata in un dipartimento di matrice religiosa del Vaticano, finalizzato a dipanare quelle possibili ombre che a volte tendono ad offuscare i legami tra fede e società.

Vi è la certezza che la Dott.ssa Manzini, con la sua integerrima professionalità, già dimostrata in decenni di coraggiosa e proficua attività svolta sempre in prima linea, riuscirà a dare il suo prezioso contributo per liberare la fede da quel pericoloso e soffocante abbraccio della criminalità, che spesso si annida in maniera subdola in riti e tradizioni.

Non può nascondersi il grande orgoglio nel sapere che una lametina di adozione sia stata chiamata ad un ruolo di così alta responsabilità e di così elevato prestigio che dovrà anche contribuire ad impedire la strumentalizzazione che i criminali operano della Vergine Maria, evocandone la protezione per i loro “malaffari” ed utilizzandone il culto per giustificare la loro immoralità.

L’intera comunità lametina augura, dunque, buon lavoro alla dottoressa Manzini, affidando alla sua indiscussa competenza la positiva risoluzione di importanti tematiche.

Il sindaco del Comune di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro