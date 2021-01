Ancora controlli a opera della Polfer, arrestati due ricercati

Settimana di controlli intensificati da parte della Polizia Ferroviaria della Calabria che ha messo in campo 240 pattuglie di cui 19 a bordo treno e 26 lungo la linea ferroviaria

L’attività svolta ha portato all’identificazione di 1595 persone, al controllo di 52 veicoli, all’arresto di due individui ed al rintraccio di una minorenne.

In particolare, qualche giorno fa, durante i controlli nella stazione ferroviaria di Reggio Calabria, è stato intercettato un cittadino extracomunitario ricercato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo.

L’uomo, individuato che è stato sottoposto a controllo dagli Agenti insospettitisi dal suo atteggiamento eccessivamente circospetto, è ritenuto responsabile di reati contro la persona ed il patrimonio, per i quali in Germania rischia sino a dieci anni di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

Sabato pomeriggio durante un servizio a bordo treno, gli uomini del Posto Polfer di Catanzaro Lido hanno rintracciato e arrestato una passeggera di nazionalità rumena, ricercata in quanto condannata in via definitiva per furto.

A Crotone, invece, personale del Posto Polfer ha rintracciato una dodicenne residente a Cirò Marina (KR) priva di documenti, che si era allontanata da casa per incontrare un amico conosciuto tramite un social network. Gli Agenti della Polfer l’hanno notata e con le dovute cautele condotta presso gli Uffici di Polizia; esperiti gli opportuni accertamenti del caso, la ragazza è stata affidata ai familiari.

Nel corso dell’ultimo anno, gli uomini del Compartimento Polfer della Calabria hanno rintracciato cinque minorenni, restituiti all’abbraccio dei propri cari.