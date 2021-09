È ancora estate in Riviera dei Tramonti

Continua l’estate in Riviera dei Tramonti il tratto costiero della provincia di Catanzaro deliberato con questo fantastico nome dalla provincia di Catanzaro, Gal Dei Due Mari, Confartigianato Turismo, Camera di Commercio Catanzaro e dai Comuni di Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna, Serrastretta, Pianopoli, Curinga, Maida, San Pietro a Maida, Jacurso, San Mango d’Aquino, Platania, Nocera Terinese, Motta Santa Lucia ed in attesa di nuove delibere

Comunicato Stampa

Un tratto di costa bellissimo che ospita l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, l’istmo dei due mari, collegamenti stradali e ferroviari e innumerevoli servizi. In questo fine settembre fare un bagno di fronte alla Costa degli Dei e Stromboli sarà piaciuto ai tantissimi bagnanti che hanno affollato le spiagge della Riviera dei Tramonti.

L’autunno calabrese si presta per visitare le bellezze della Calabria, Sila, Serre ed Aspromonte in primis ma il mare mantiene temperature gradevoli da permettere un bel tuffo agli amanti della tintarella da prendere sulle lunghissime spiagge.

Il clima di giorno si mantiene sui 27° favorendo il progetto della Riviera dei Tramonti che offre sole per 300 giorni in un anno e clima mite tutto l’anno con acqua del mare calda da Aprile a Novembre.

Da queste premesse parte la nuova stagione 2022 dove si prevede in Calabria ed in Riviera dei Tramonti apertura stagione estiva in largo anticipo magari a Pasqua e chiusura ai primi di Novembre.

Questo favorirebbe anche un progetto turistico x la popolazione del Nord Europa che raggiungendo la Calabria con voli diretti potrebbero scegliere la nostra terra non solo per le vacanze ma anche per risiedere e svernare in un luogo dal clima temperato ben servito e con una gastronomia di altissimi livelli.

Si intercetterebbero tante risorse che porterebbero ricchezza ai Comuni ed agli imprenditori calabresi.