Ancora intimidazioni a Progetto Sud, D’Ippolito: questo stillicidio deve finire

“È fondamentale che chiunque si celi dietro questi atti venga al più presto consegnato alla giustizia”

Comunicato stampa

«Sono addolorato per i danneggiamenti che continua a subire la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme e confido nella magistratura affinché concluda al più presto le indagini e restituisca tranquillità a questa realtà così importante per la nostra regione».

Lo afferma in una nota il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito che aggiunge: «Il sistematico accanimento sui mezzi e le proprietà della Comunità, questa intimidazione continua, quasi prefigura un messaggio del tipo “noi ci siamo , non vi lasceremo mai in pace”.

È fondamentale che chiunque si celi dietro questi atti venga al più presto consegnato alla giustizia». «Esprimo ancora una volta la mia solidarietà per don Giacomo Panizza ed i suoi collaboratori – conclude D’Ippolito – e farò tutto quanto è in mio potere perché essa sia fattuale».