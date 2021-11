Anna Falcone, autonomia differenziata: no al regionalismo asimettrico

L’attuazione egoista del regionalismo asimmetrico consentirà alle Regioni più ricche di gestire in autonomia più settori e trattenere maggiori risorse, a svantaggio delle regioni più povere

Comunicato Stampa

Un esempio su tutti: l’incremento (ulteriore) della sanità privata e della piaga del “turismo sanitario.

Noi non resteremo in silenzio! Con “Primavera della Calabria” e “Primavera democratica” intendiamo lavorare a una nuova stagione politica che, a partire dall’attuazione della Costituzione, ricostruisca il rapporto di fiducia tra cittadini, politica e istituzioni e ristabilisca il primato dei diritti, uguali per tutti i cittadini italiani, sulle ragioni dell’economia e dell’egoismo miope di una parte del Paese a danno della tenuta dell’intero sistema democratico, non solo delle Regioni del Sud: uno Stato senza risorse è uno stato monco e inutile, per tutti, non solo per i più deboli.

Per arginare queste spinte centrifughe è quantomai necessario lavorare anche a una nuova legge elettorale proporzionale che metta la parola fine alla stagione del bipolarismo sterile e della finta rappresentanza dei “nominati”.

È quanto ha dichiarato Anna Falcone, portavoce del laboratorio politico “Primavera della Calabria, intervenendo a Roma ieri all’Assemblea Nazionale dei Comitati per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata, per l’unità della Repubblica e l uguaglianza dei diritti.

All’incontro erano presenti, oltre a varie associazioni ed esponenti di movimenti e mobilitazioni in corso, i rappresentanti del Comitato contro ogni autonomia differenziata, provenienti da tutta Italia, i quali, dopo un approfondito dibattito, hanno concordato una serie di iniziative per contrastare il disegno di inserimento del DDL per l’attuazione dell’autonomia differenziata nella legge di bilancio e una serie di altre importanti iniziative di informazione e mobilitazione su tutto il territorio nazionale.