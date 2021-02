Anna Nigro espone a Sanremo opera dedicata al Maestro Di Rosa

L’artista castrovillarese Anna Nigro esporrà dal 5 al 19 marzo 2021 presso la sede ligure di Milano Art Gallery, la galleria La Bomboniére in quel di Sanremo, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana

Comunicato stampa

L’opera che l’artista Anna Nigro che, da diversi anni vive e lavora a Pistoia, mantenendo sempre forte il legame con la sua città natale, dove fa spesso ritorno per trascorrervi periodi di riposo, ma anche di ricerca per la composizione di nuove opere, si rifà alla musica, dal momento chesiamo nel tempio della canzone italiana, appunto Sanremo ed è dedicata ad un suo caro amico musicista compositore, pianista, il Maestro Alfonso Di Rosa, di origini siciliane dalla provincia di Agrigento e trapiantato ormai da più di 10 anni a Milano.

L’opera ritrae il maestro, mentre compone le sue note con un angelo che gli fa compagnia. L’artista Nigro dice del M° De Rosa “ la sua arte è talmente bella da sembrare che lui suoni in compagnia degli angeli “.

L’artista Anna Nigro, ha un palmares di grandi riconoscimenti, l’ultimo in ordine di tempo il quarto Premio al prestigioso concorso d’arte “La Signora delle Stelle”, dedicato alla memoria della grande astrofisica Margherita Hack.

L’evento era stato organizzato e presentato dal curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes, con il contributo di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra questi il grande critico d’arte, Vittorio Sgarbi che di lei dice: “Anna Nigro che avanza nella luce”. Una luce diciamo noi che da anni la proietta verso concorsi e mostre lungo tutto lo stivale e anche oltre i confini nazionali: Firenze, Spoleto, Empoli, Prato, Amsterdam, Milano con riconoscimenti importanti: Premio alla carriera al Palazzo Borghese Firenze “Maestri d’Italia”, ArtNow, Premio “Canaletto” a Spoleto, Premio Arti Visive CulturaIdentità, Art Now a La Spezia solo per citarne alcuni. Una peculiarità dell’artista Nigro, che ha incuriosito anche il critico Sgarbi, è quella che la sua firma deve essere cercata nella sua opera, mimetizzata che, si confonde con quello da lei rappresentato.

La caccia ora è aperta per scoprire dove l’artista ha messo la sua firma nell’opera che sarà esposta dal 5 al 19 marzo 2021 presso la sede ligure di Milano Art Gallery, la galleria La Bomboniére in quel di Sanremo.

Per questo evento, Anna Nigro ha ricevuto il prestigioso attestato di selezione, firmato dal grande Manager Salvo Nugnes. La mostra avrà inoltre il contributo di Roberto Villa, fotografo di fama internazionale ed amico di Dario Fo e Pasolini. La Nigro, che da poco ha realizzato, su commissione del comune di Pistoia, la cartolina che accompagnerà i festeggiamenti per l’anno Giacobeo, e il manifesto che accompagna la 63 edizione del Carnevale di Castrovillari, è impegnata con le sue opere, fino ad agosto del 2022. Allora buon lavoro e in bocca al lupo.