Confermati invece i concerti di Joe Bastianich, quello di Barreca, il “Calabria Fest Tutta Italiana” e il Musical Fabularium

“Le nuove misure varate dal Consiglio dei Ministri per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, peraltro nell’immediata vigilia di una serie di eventi preparati da mesi, hanno prodotto nuovi danni e disguidi ad un settore già martoriato da tutte le misure precedenti!”, è quanto afferma il promoter calabrese Ruggero Pegna in una nota.

“In particolare – aggiunge – è stato annullato il Concertone di Capodanno con Aiello a Rende voluto dal Sindaco Marcello Manna che, comunque, era stato predisposto nel rispetto di ogni misura prevista. Credo che il clima di paura che è stato nuovamente generato non sia in linea con i sacrifici chiesti ai cittadini e agli operatori di molti settori, primo fra tutti quello dello spettacolo dal vivo e della cultura e, soprattutto, contraddica le assicurazioni di normalità che erano state date a fronte di ben tre dosi di vaccini, green pass, mascherine, tamponi, ecc.”.

“In ogni caso, invece – continua Pegna – siamo riusciti a confermare i concerti di Joe Bastinich e della Terza Classe previsti a Tropea e Catanzaro spostandoli al chiuso. A Tropea, per volontà del sindaco Giovanni Macrì, Bastianich e la sua Band si esibiranno il 30 dicembre alle ore 18:00 al Palazzo Santa Chiara, in Largo Ruffa, ad ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione alla mail info@prolocotropea.eu.

A Catanzaro, poi, si esibiranno il 31 dicembre alle ore 17:00 in Galleria Mancuso nell’ambito della “Notte Piccante 2021” (per informazioni assnuovamente2020@gmail.com). Confermato anche il “Calabria Fest Tutta Italiana” della Art-Music&Co con super ospiti Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione dei Tiromancino, che si svolgerà dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria in diretta streaming sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play.

Anche per il “Calabria Fest Tutta Italiana” ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle nuove misure con green pass e mascherine ffp2. Infine, confermati i concerti di Barreca del 29 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova e il musical Fabularium Magic of Disney Music del 6 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro, entrambi con ingresso a biglietti Ticketone”.

“Voglio rassicurare tutti – conclude Pegna – sulla sicurezza di questi luoghi e sul rispetto assoluto delle modalità di accesso; luoghi controllatissimi e certamente più sicuri di molti altri super frequentati ma privi di controlli, come ad esempio i centri commerciali e le zone della movida serale.”.