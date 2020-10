Anton Giulio Grande presenta due suoi nuovi modelli alla Festa del cinema di Roma

Lo stilista Anton Giulio Grande con le sue modelle sfila sul red carpet della Festa del cinema di Roma

Nella quinta serata del festival del cinema di Roma 2020 trionfa sul red carpet lo stilista internazionale Anton Giulio Grande, scortato da due incantevoli modelle che indossano splendide creazioni della sua collezione di alta moda. Insieme a diverse star nazionali e internazionali, applicando il rispetto delle rigide regole del distanziamento sociale per evitare il contagio da Coronavirus, il fashion designer Anton Giulio Grande ha sfilato sul red carpet per la proiezione del film ‘Fortuna’ interpretato da Valeria Golino.

Il couturier ha attuato le regole del distanziamento e ha permesso, solo nel momento degli scatti davanti ai fotografi, alle modelle e a se stesso di togliere le mascherine per mostrare il volto . Due super outfit per l’attesissimo red carpet romano giunto alla 15esima edizione, con due colori insoliti il bordeaux e l’avorio.

Il bordeaux realizzato con raffinati ricami in tinta e una stola enorme in georgette plissettata in vero stile chador islamico atto a mixare due culture anche e soprattutto nell’abbinamento: quella occidentale e mediorientale. L’avorio ha il corpino in rebrodè con disegni raffiguranti farfalle che simboleggiano libertà ed è ricamato in cristalli dalle tre sfumature : oro, argento e bronzo. Anton Giulio Grande, dunque, protagonista con le sue creazioni della Festa del cinema, una kermesse internazionale che ha consacrato ancora una volta l’estro e la creatività dello stilista calabrese.