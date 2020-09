Anton Giulio Grande alla prima fashion week all’insegna dell’eco sostenibilità

La capitale si è tinta di verde la scorsa settimana per la prima fashion week all’insegna dell’eco sostenibilità e moda etica con una sontuosa, prestigiosa ed elegante presentazione presso la Villa Sublime

Fondatrice di questo progetto Valeria Mangani, tra le massime esperte del mercato del lusso globale del Made in Italy.

Numerose sono infatti le sue partecipazioni a missioni governative sia negli Emirati Arabi che in Oriente come rappresentante del Made in Italy luxury.

Ospite d’onore e testimonial d’eccezione lo stilista Anton Giulio Grande che ha presentato la nuova collezione di alta moda ecosostenibile, emozionando con la sua arte stilistica e visionaria i prestigiosi ospiti presenti, tra istituzioni ed enti tra cui il Consiglio Regionale della Regione Lazio, Comune di Roma, Ministero dei Beni Culturali e Turismo, l’ambasciatore Italiano Salzano in Qatar, diversi nobili (in primis le Principesse Ruspoli amiche e sostenitrici di sempre dello stilista), manager e operatori del settore.

Sulle struggenti note di Mission di Ennio Morricone, occhi puntati sul défilé Eco Friendly di Anton Giulio Grande, dall’animo gentile e inaspettatamente e meravigliosamente glamour.

Hanno preso vita in passarella 12 modelle fatte giungere da quattro continenti per una celebrazione di messaggio di universalità Eco Friendly.