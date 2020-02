Antonello Di Cello nuovo presidente del Circolo Acli don Saverio Gatti

Alla presenza del sindaco della città Paolo Mascaro, dell’accompagnatore spirituale don Emanuele Gigliotti, del presidente uscente Giuseppe Nicolazzo, del presidente del Parco Agricolo Calabria Piero Renda e del presidente regionale Acli Terra Calabria Pino Campisi, si è tenuta una partecipatissima assemblea del Circolo Acli don Saverio Gatti per eleggere il nuovo presidente e i componenti del Direttivo

L’importante appuntamento coincide con il 75°anniversario della fondazione delle Acli a livello nazionale. E’ stata tracciata la storica presenza delle Acli in città, a partire da don Saverio Gatti e dell’amato vescovo Mons. Moietta.

Sottolineato anche il grande senso di responsabilità politico-associativa delle Acli, che devono continuare con grande e illuminata determinazione, in fedeltà alla Chiesa, ai lavoratori e alla democrazia.

Le ACLI nacquero per fare da cerniera tra i cattolici e il movimento operaio. In prima fila in tutte le principali battaglie sociali – alcune delle quali anticipate proprio dalle ACLI e coronate da importanti conquiste, come la riforma agraria del 1950, il riconoscimento sociale e professionale delle collaboratrici domestiche e lo Statuto dei lavoratori del 1970. Le Acli sono ancora oggi “dentro” i cambiamenti e le trasformazioni della società, con i propri servizi e la propria progettualità associativa”.

A Lamezia è stato svolto un lavoro di presenza attraverso il Circolo don Saverio Gatti che da oltre dieci anni realizza molteplici iniziative di promozione sociale ed esperienze di partecipazione e solidarietà, con l’obiettivo di dare spazio alla giustizia sociale.

Oggi l’impegno prioritario del Circolo è indirizzato verso il lavoro e l’ecologia integrale, nella consapevolezza che la crisi ambientale è quella che più di tutte potrà rendere fragile il pianeta. Questo l’elenco in sintesi delle attività del Circolo, tra l’altro, molto apprezzate anche a livello nazionale: “Ecomusei in Calabria – nuove prospettive di sviluppo; mostra fotografica sulle ferriere e fonderie della Calabria: dal mare di Kaulon alle industrie borboniche delle Serre; Presentazione del libro di Giovanni Saladino “ Storia della Calabria bizantina “; convegno sui 150° Unità d’Itala; Rassegna “ Cinema che passione “; Proposta di legge “ Cantieri Scuola Lavoro “; Mostra di arte contemporanea – Palazzo Nicotera; Giornata regionale del Ringraziamento ( 2012 ); Fiera dei prodotti tipici – Sagra lametina della cuzzupa ( 2013 ); Festa di San Lorenzo – Gizzeria ; Convegno “ Le Acli una associazione di persone “ 50 anni di Acli – ( 2013 ); Convegno e presentazione del libro di Pino Aprile “ Morire di puzza al sud “ ( 2013 ); Giornata regionale del ringraziamento “ Impresa, agricoltura, occupazione e mezzogiorno “ ( 2013 ); Concerto con Ama Calabria Befana solidale–Dubrovnik Symphony Orchestra-Chiesa cattedrale (2014 ); Convegno La battaglia di Maida – Un progetto di storia e sviluppo per il territorio lametino ( 2014 ); Convegno “ YOUTH GUARANTEE “ Europa nuove opportunità – 2014 ; Presentazione del Parco Agricolo Calabria ( 2014 ); Convegno “ 1914 – 2014 – Cento anni di Luzi, poeta italiano e Maurizio Carnevali in mostra con “ Cieli volati “ ( 2014 ); Secondo Concerto solidale dell’Epifania 2015 con Ama Calabria; Convegno presentazione del libro di Romano Benini – Nella tela del regno – 2015; Concorso regionale di poesia, fotografia, cortometraggio , pittura e musica ( 2013 ); Partecipazione a diverse manifestazioni della Fiera Agricola Lamezia.

A conclusione dell’incontro l’Assemblea degli iscritti, ha nominato all’unanimità Antonello Di Cello quale nuovo presidente del Circolo e componenti del direttivo Giuseppe Campisi, Cosimo Cuomo, Amedeo Colacino, Umberto Salatino, Gianfranco Di Cello, Piero Renda).

Circolo don Saverio Gatti Lamezia Terme