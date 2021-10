Antonio Guerra ha firmato con il Lamezia Terme

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Guerra

Classe 2002, calcisticamente cresciuto nelle giovanili del Benevento, città nella quale è nato, Guerra è poi passato nel 2019 nella squadra del Vastogirardi (girone F di Serie D) guadagnandosi a suon di ottime prestazioni la titolarità.

Nella scorsa stagione sono 29 le presenze in campionato per Guerra, che ha sempre garantito prestazioni di ottimo livello.

Di seguito le prime dichiarazioni del nuovo calciatore gialloblu: “Sono molto felice di essere qui e di abbracciare il progetto del Lamezia Terme. Questa è una piazza con un gran blasone e le ambizioni di tutto il gruppo lo dimostrano in pieno. Ho sentito subito una gran fiducia da parte della dirigenza, che mi ha illustrato al meglio il progetto, trasmettendomi determinazione e forza. Non vedo l’ora di ripagare in campo tutto questo entusiasmo”.