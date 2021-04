Antonio Mennella nuovo innesto nella rosa della Vigor Lamezia

Approda alla corte di Mister J. Vargas un altro giovane promettente

Si tratta del terzino sinistro Antonio Mennella, classe 2001. Ha disputato ottimi campionati in serie D con la FC Giugliano 1928, dove ha giocato sempre da titolare sorprendendo l’ambiente per la sua capacità di non far rimpiangere calciatori più esperti. Nel 2019 le sue ottime prestazioni gli sono valse la convocazione nella nazionale LND under 18 di mister De Patre.

Mennella è un terzino dotato di buon passo, ama sovrapporsi per prendere il fondo e crossare. Riesce ad abbinare una ottima fase difensiva ad una costante proiezione offensiva.

“Sono molto contento di far parte di questo bel gruppo – ha dichiarato Mennella – mi entusiasma questa nuova esperienza per poter continuare il mio percorso di crescita e di affermazione”.