Antonio Tedesco – oggi il debutto discografico dell’artista lametino

Da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo debutto discografico con il singolo 24 ore

Esce oggi il singolo d’esordio di Antonio Tedesco, disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming, dal titolo 24 ORE pubblicato dalla label lametina DISSONANZE STUDIOS e distribuito Believe Digital, leader nel settore.

È un esordio artistico quello di Antonio Tedesco che nasce da una consapevolezza arrivata durante il lockdown. Chiuso in casa come tutti, senza più quella normalità e libertà sempre data per scontata, il giovane artista lametino non si è sentito solo perché con lui c’era la musica. Quella musica che salva.

E siamo una rivoluzione / La birra al ventiquattr’ore / La pizza per colazione, gli esami da studiare /Sogniamo cose strane, viviamo per rischiare /Torniamo per restare, corriamo per cadere.

Così canta l’artista calabrese nel nuovo singolo e afferma:

«Insieme ad Alessia De Luca che ha scritto con me il pezzo, abbiamo raccontato come pagine appuntate ciò che siamo stati, mettendo lo spettatore di fronte a una lettura delle nostre giornate, compresi gli errori. La realtà però oggi è totalmente diversa, e quello che abbiamo fatto si confonde tra i ricordi, i sogni, le speranze e a volte gli incubi. Abbiamo corso troppo per cadere e ora non ci rimane che restare nel posto in cui siamo tornati. Io, dalla mia musica».

Il brano, arrangiato da Luigi Strangis (negli studi di Dissonanze studios, un centro di editing del suono all’avanguardia del sud Italia), percorre – seguendo quello che è stato l’umore collettivo durante il lockdown – quel mood che va dal nazionalpopolare al pop rock con un pizzico di elettronica che segna il suono delle apparecchiature e le sfumature di emozioni che si provano pensando ai giovani che vivono 24 ore per volta.

Ascoltalo su Spotify

https://open.spotify.com/album/0ANNmPdWaUdutlUZ8UkSY4