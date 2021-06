Studiare Musica nel Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Musica di Nocera Terinese/Catanzaro

Comunicato stampa

Il Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Musica di Nocera nasce precisamente 5 anni fa, ed è stato autorizzato dal MUR, con l’attivazione di 5 Corsi Strumentali di I e II livello in pianoforte jazz, batteria e percussioni jazz, chitarra jazz, saxofono jazz e basso elettrico jazz.

Il nuovo Dipartimento di Musica Jazz si pone l’obbiettivo di colmare un vuoto formativo in un momento importante del riconoscimento della didattica di questa disciplina.

I Conservatori Italiani hanno ormai tutti istituito una cattedra di musica Jazz, per questo motivo si è sentita l’esigenza di strutturare un percorso di studi organizzato dalla base del linguaggio musicale al Jazz e poi allo strumento. Corsi di Ear Training, di ritmica, di improvvisazione, di lettura veloce, di analisi, Big Band, Musica d’Insieme, Tecniche dell’improvvisazione, tutte queste attività vengono svolte all’interno delle lezioni di Educazione al linguaggio musicale in modo che le classi di strumento Jazz sviluppino gli elementi che sono strettamente legati allo strumento stesso che per definizione è un mezzo espressivo. Insegnanti di ottimo livello, programmi aggiornati e integrati tra loro, tutto ciò per creare un vero cantiere musicale e didattico di alto livello per la preparazione all’ingresso delle università musicali.

Accedere a questi istituti non è facile.

Anzitutto perché è previsto il numero chiuso, che varia a seconda dei conservatori e delle classi. In secondo luogo perché a tentare l’ingresso sono in molti: ogni anno su 30mila persone che ci provano, solo 1.500 entrano.

Prerequisito fondamentale è il possesso di un diploma di maturità (anche se in casi di eccezionale bravura è concesso l’ingresso ai non diplomati, che però dovranno conseguire il titolo di scuola superiore entro la fine del triennio), ma soprattutto di adeguate competenze musicali.

L’esame di ammissione prevede infatti un test d’ingresso che serve a verificare le abilità, che devono essere già di alto livello e di solito maturate grazie a un lungo percorso di studi precedente.

Il Bando riguardo le classi di pianoforte jazz, batteria e percussioni jazz, chitarra jazz, saxofono jazz e basso elettrico jazz è stato emanato con Circolare Direttoriale n. 145 del 1° giugno 2021. I termini per la presentazione delle candidature alle selezioni finalizzate alla redazione di Graduatorie di Merito utili all’immatricolazione in Conservatorio per l’A.A.2021/2022.

La presentazione dell’istanza è prevista unicamente in modalità telematica. Termini di presentazione delle istanze: dal 3 giugno al 31 luglio 2021.

E’ possibile accedere alla procedura dal seguente link: www.ammissioni.conscz.it

Per informazioni più dettagliate si può contattare il seguente numero telefonico – 3313418192.