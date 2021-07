Save the date: torna la notte dei musei in presenza al Museo archeologico Lametino

Mancano meno di 24 ore al primo evento in presenza dopo molto tempo organizzato dal Museo archeologico Lametino. Il tema? Suggestioni materiali e immateriali: il Tesoro di Sant’Eufemia Vetere. Una apertura serale straordinaria che vedrà aprire le porte del Museo dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di sabato 3 luglio 2021 e ci accompagnerà nelle suggestive discussioni tematiche della direttrice e neo-insediata arch. Simona Bruni, l’archeologo dott. Francesco Cuteri, la diagnosta dott.ssa Felicia Villella, la docente dott.ssa Stefania Mancuso e l’esperta in numismatica dott.ssa Giorgia Gargano.

A seguire una visita tematica tenuta dall’archeologo dott. Antonio Vescio.

Si ricorda che è prevista la prenotazione obbligatoria alla dissertazione che si terrà alle ore 18.30 per un numero massimo di 30 persone, mentre l’ingresso al museo è gratuito e libero, ma contingentato per un numero massimo di 15 persone per gruppo.

L’evento è presente anche nell’agenda del programma europeo nella piattaforma del Ministero della cultura francese al link.

Contatti: drm-cal.lametino@beniculturali.it / 320.7984594

red.