Lamezia: approvata la mozione “Ragazzi ed anziani d’a…mare”

La mozione “Ragazzi ed anziani d’a…mare” è stata presentata dai consiglieri comunali Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Antonio Lorena, Maria Grandinetti, Davide Mastroianni, Antonietta D’Amico e Danilo Gatto

Ripartiranno le colonie estive per i ragazzi e per gli anziani, è quanto ha riferito in 3^ Commissione consiliare l’assessore ai Servizi Sociali Teresa Bambara.

In riferimento a tale atto hanno precisato i consiglieri:

“Come abbiamo avuto modo di rilevare esse da sempre, tranne nel triste periodo commissariale nel quale sono state rase al suolo, hanno dato linfa vitale ai processi di socializzazione cittadini.

Tutto ciò grazie al coinvolgimento delle Parrocchie, delle Associazioni e del mondo del volontariato.

Le colonie estive, che rappresentano per giovani ed anziani la gioia dello stare assieme, il frutto del meritato riposo, del sano divertimento e dell’attività salutare, sono fondamentali nel perseguimento dell’effettiva integrazione ed inclusione anche in un’ottica di osmosi sociale e generazionale.

Prendiamo atto con soddisfazione che questa nostra richiesta che recepisce bisogni ed istanze vere e vissute sarà accolta, perché è anche da queste azioni che si misura la sana crescita di una collettività”.