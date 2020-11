Arcuri: “Vaccino Covid in Italia già a fine gennaio”

“Contiamo di vaccinare i primi italiani a fine gennaio“

Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa.

“Dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie a cui somministrare il vaccino e lo faremo in funzione della loro esposizione al virus e in funzione della loro fragilità. Stiamo da ieri organizzando la prima tornata ma anche le successive”.

“Un italiano su 60 è colpito dalla pandemia” del Coronavirus, “un’enormità” eppure la “curva dei contagi inizia a raffreddarsi”.

“Facciamo stabilmente 10 volte più tamponi rispetto alla prima ondata. Chi sostiene che siamo impreparati non ha occhi onesti”.