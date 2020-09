Ares Lamezia Terme: bagni pubblici in stato di degrado e abbandono

Riceviamo e pubblichiamo: “Le immagini che alleghiamo non hanno bisogno di parole nè di commenti. Noi proviamo un senso di vergogna ma riteniamo di non poterci esimere dal far conoscere lo stato di fatiscenza e di totale degrado, nonché il grave problema igienico-sanitario di totale degrado che connota i servizi igienici a Lamezia Terme. Parliamo del parco Mastroianni di via Ferlaino, dell’area mercatale del mercoledì di via Misiani, dei bagni pubblici di via Celli nei pressi della cattedrale. Ci domandiamo non senza un minimo di retorica se i nostri amministratori comunali siano a conoscenza di tutto ciò? Vorremmo sapere se hanno contezza della situazione o se ritengono sia cosa giusta restare con le mani in mano? Pensano che Lamezia Terme meriti un simile trattamento? Gli uffici preposti al controllo igienico-sanitario pensano sia il caso di intervenire? Chiediamo risposte!”.

Calabria da Difendere

Giuseppe Marinaro

Responsabile Ambiente e salute Ares Lamezia Terme