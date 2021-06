Armato di fucile cerca compagno della sua ex, denunciato

E’ stato visto sul lungomare di Crotone e poi identificato dai carabinieri

CROTONE. Era andato a casa a prendere il fucile regolarmente detenuto ed era tornato sul lungomare cittadino per affrontare il nuovo compagno della sua ex senza però trovarlo.

Per questo motivo un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Crotone.

Ai militari, ieri sera, sono giunte più segnalazioni della presenza sul lungomare di una persona armata di fucile che aveva un atteggiamento pericoloso. All’arrivo dei militari, però, l’uomo si era già dileguato a bordo di un veicolo.

Le segnalazioni pervenute dai cittadini e i primi accertamenti condotti dai carabinieri, hanno consentito di rintracciare il presunto autore del gesto e di rinvenire a casa sua due fucili, regolarmente detenuti.

Le armi sono state sequestrate e per l’uomo è scattata una denuncia, in stato di libertà, per porto abusivo di armi in luogo pubblico.

Le indagini sono ancora in corso a cura della Compagnia Carabinieri di Crotone al fine di meglio chiarire i contorni della vicenda. (ANSA).