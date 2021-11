Arrestato un uomo in possesso di cocaina e marijuana

Cosenza: controlli antidroga della Polizia di Stato

Nella scorsa settimana, in località Sant’Ippolito di Cosenza, personale di questa Squadra Mobile traeva in arresto tale D. R. I. A., di anni 25, pregiudicato per reati specifici e contro il patrimonio.

L’uomo, notato dai poliziotti aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’abitazione di famiglia, veniva fermato e sottoposto ad un accurato controllo.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva agli Agenti operanti di sequestrare sostanza stupefacente del tipo marijuana pari al peso di 250 gr., 17 gr. di cocaina, la somma in danaro di 1.000,00 € nonché materiale utile al confezionamento delle dosi.

All’esito delle formalità di rito, l’individuo veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della competente A.G..