Arriva anche a Lamezia Terme il fermento sportivo del Padel

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

È stato inaugurato ieri, lunedì 9 agosto, nell’area sportiva affidata alla SSD R. Viola Tennis & Sports, il campo dedicato alla nuova disciplina sportiva, che sta conquistando la curiosità a livello nazionale

A due passi dal centro della città, in una dimensione sospesa tra sport e relax, il Padel fa il suo ingresso trionfale supportato già, da numerosi appassionati.

Grazie alla costanza della famiglia Viola ed in sinergia con il Comune di Lamezia Terme, da oggi, in tanti potranno avvicinarsi al padel, come momento di allenamento, di socialità fra amici e naturalmente di sana competizione.

Accanto al palazzetto dello sport, di fronte alla piscina e in adiacenza ai due campi da tennis in terra rossa, ora, sorge un’elegante struttura tutta vetro e acciaio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco Paolo Mascaro, l’assessore allo sport Luisa Vaccaro, il presidente del consiglio, Pino Zaffina, il consigliere comunale, Rosa Rubino (prossimi a prendere nuovamente possesso delle proprie funzioni) e naturalmente Andrea Massimilla, in rappresentanza della FIT Calabria.

A prendere la parola è stato Massimo Viola, Amministratore unico della SSD Viola Tennis, affiancato dal padre Riccardo e dai fratelli Salvatore e Fabrizio, che ha salutato i presenti per aver onorato l’invito nonostante la calda serata d’estate.

L’emozione è palpabile– ha dichiarato Massimo – perché finalmente possiamo dare il via a questa nuova avventura, sulla scia di un successo sportivo a livello nazionale ed internazionale. Entra dunque a far parte delle nostre progettualità, uno sport di racchetta legato al tennis che gode della supervisione della federazione (FIT), avvalendosi della sua meticolosa organizzazione a livello nazionale. Non vi nego – ha continuato Viola – che l’amatorialità del momento potrà lasciare spazio anche, ad un percorso di crescita agonistico potendo già, avvalerci di due istruttori formati, mio fratello Fabrizio e Carmelo Ascioti oltre chiaramente, ad un team di collaboratori, tecnici, amici e sponsor, che ringrazio per aver contribuito a questo inizio, e che seguiranno da vicino il nuovo sport.

Soddisfazione è giunta anche dalle parole di Riccardo Viola che ha ripercorso con i tanti amici presenti, quella sua sana follia iniziata circa 40 anni fa e che oggi finalmente, grazie alla passione e spesso alla sua testardaggine, caratterizza la città di Lamezia Terme di un centro sportivo di eccellenza legato al tennis e che ancora però, guarda ad una ulteriore crescita. Non poteva non esprimere il suo plauso, Paolo Mascaro, che ha ringraziato la famiglia Viola per i sacrifici e per aver scritto un’altra importante pagina di crescita sportiva per l’intera comunità, non soltanto a livello tecnico ma anche di opportunità di un’aera che, essendo dedicata ai valori dello sport, gode per eccellenza di sacralità sociale ed umana.

Massimilla, in rappresentanza del presidente del comitato regionale calabro della FIT, Joe Lappano, ha rivolto un forte in bocca al lupo alla famiglia Viola per aver portato in città il padel, avvicinando tanti giovani ad uno sport che ha ricordato essere linfa pulsante del tennis.

L’inaugurazione, informale e ricca di spunti, si è trasformata in una serata di convivialità e sport che darà il via ad una nuova avventura per la Viola Tennis e ad una grande opportunità per tutto il comune di Lamezia Terme.