Arriva a Lamezia il panaro solidale. Il grande cuore dei Lions

Chi può metta, chi non può prenda

Un invito che richiama subito alla mente la frase scritta sul cestino di San Giuseppe Moscati.

Il medico santo, che passò la vita al servizio dei poveri, invitava le persone più abbienti a fare un’offerta, e i poveri a prendere il denaro di cui avevano bisogno.

Anche in città, grazie all’iniziativa del Lions Club Lamezia Host, presieduto dall’Avv. Anna Moricca, arriva il “panaro solidale”, l’iniziativa nata a Napoli per combattere l’emergenza economica generata dal coronavirus: in questi giorni, tra aziende ferme, esercizi commerciali chiusi e un quadro economico decisamente complicato, le persone in difficoltà aumentano e allora si cerca di aiutare il prossimo, a seconda delle proprie disponibilità.

Un cestino o una cassetta dove chi può lascia prodotti alimentari – ovviamente non deperibili – e dove chi ha bisogno può attingere, per affrontare un momento difficile.

I panari si trovano in Piazza Mazzini a Nicastro (all’interno della villetta comunale), in Piazza Fiorentino a Sambiase e in Piazza Italia a Sant’Eufemia.