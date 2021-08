Arte e Musica a Gioia Tauro

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si è tenuto giovedì 12 agosto presso Palazzo Baldari di Gioia Tauro (RC), il terzo appuntamento della rassegna Arte e Musica

Sono in corso di svolgimento – specifica la prof.ssa Caterina Genovese, presidente di Musica Insieme Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana – gli eventi di Arte e Musica, organizzati dall’Associazione che mi onoro di presiedere e relativi all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta formativa presente in CALABRIA – Annualità 2019 – Azione 3 – Tipologia 3.1 – Regione Calabria. Il primo evento si è svolto venerdì 30 luglio 2021 presso il Castello Svevo Normanno di Cosenza, mentre il secondo evento si è tenuto presso il Duomo di Lamezia Terme (CZ), domenica 1 agosto 2021. Entrambi i concerti hanno registrato la presenza dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, complesso nato all’interno della stessa Associazione con sede a Gioia Tauro (RC)”

Sul proscenio nel terzo evento è stata l’Orchestra da Camera “Musica Insieme”, complesso di archi, pianoforte e clarinetto. Solisti: Anna Lucia Trimboli al pianoforte, Vincenzo Virgillo al clarinetto, Maria Chiara Arena al violoncello, Rosario Arena alla viola.

Il gruppo, diretto da Ferruccio Messinese ha eseguito numerosi brani, sia della tradizione classica che di altra estrazione (Sarabanda di Haendel, Primo Movimento tratto dalla Piccola Serenata Notturna di Mozart, Primo Movimento di “Palladio” di Jenkins, Jig, tratta dalla St. Paul’s Suite di Holst ed altro).

A chiudere la rassegna sarà un concerto sinfonico corale che avrà luogo Mercoledì 18 agosto 2021 h 20,00 presso la Cattedrale Maria SS. Assunta di Oppido Mamertina (RC). Si esibiranno: Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria – Ferruccio Messinese direttore; Coro Cantare Giovane – Arianna Sturniolo e Roberta Sainato direttori – Coro Polifonico Maria SS. Annunziata – Domenica Verduci, direttore. In programma musica sinfonica, corale e sinfonico corale