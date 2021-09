“Questo è il nostro grazie per voi!”

Comunicato stampa



Come si diceva all’inizio, “stiamo distanti oggi per riabbracciarci domani”? Ebbene, ancora gli abbracci non sono consigliabili e il distanziamento di sicurezza rimane un imperativo categorico, ma noi della Arvalia Nuoto Lamezia non dimentichiamo tutti coloro che in questo anno e mezzo di pandemia hanno lavorato per l’intera comunità e si sono spesi per combattere questa emergenza sanitaria con tutti gli strumenti a loro disposizione.

Per questo, abbiamo pensato di fare uno strappo alla regola e ringraziarli con un abbraccio… certo, ma sempre virtuale! Abbiamo, così, predisposto dei pacchetti con 5 ingressi gratuiti in piscina rivolti:

ai nostri eroi, quindi medici, infermieri e operatori sanitari;

agli insegnanti, che tra didattica a distanza e didattica in presenza, si sono prodigati per i più giovani, non senza qualche difficoltà;

ai commessi, che hanno garantito la fruibilità di importanti servizi anche in pieno lockdown.

Il nostro omaggio è un “grazie immenso” per il lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere.

E’ possibile ritirare i pacchetti direttamente in piscina, contattando il numero whatsapp 351/5924968, oppure attraverso la pagina Facebook della Arvalia Nuoto Lamezia.