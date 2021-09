Arvalia Nuoto Lamezia: ancora soddisfazioni e riconoscimenti per gli agonisti

Mister Borracci: «I ragazzi hanno ancora una volta dimostrato quanto valgono»

Sono riprese da pochissimi giorni le attività della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, dopo la piccola pausa estiva, ma gli atleti della Arvalia Nuoto Lamezia non hanno mai smesso di competere, sia in vasca che in acque libere, regalando alla società risultati davvero importanti.

In particolare, negli scorsi giorni, a Sellia Marina, si sono disputate le Finali dei Campionati regionali di fondo in acque libere e nemmeno lì il team è passato inosservato.

«C’è stata davvero un’ottima partecipazione e i ragazzi hanno ancora una volta dimostrato quanto valgono», ha commentato, orgoglioso, mister Massimo Borracci. Proprio in questa occasione la compagine della Arvalia ha conquistato tre medaglie d’oro: Aurora Furci nella categoria Junior, Leonardo Grasso nella categoria Ragazzi e Cristina Francesca Anna Galati nella categoria Ragazze Femmine. Sono state conquistate, poi, dai giovani atleti anche due medaglie d’argento, ossia quella di Mariafrancesca Cimino nella categoria Ragazze Femmine, quello di Angelo Talarico nella categoria Ragazzi Maschi, mentre Angelo Ventura ha raggiunto il quarto posto nella categoria Juniores.

Davvero un soddisfacente risultato per gli agonisti che provengono dalla scuola nuoto della piscina comunale lametina e che sono pronti ora a dare il meglio nelle numerose altre competizioni che li attendono nei prossimi mesi.