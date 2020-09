Arvalia Nuoto Lamezia: iniziata la nuova stagione agonistica

La nuova stagione agonistica targata Arvalia Nuoto Lamezia è appena iniziata, ma la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” ha deciso di farlo col botto, regalando ai suoi utenti numerose iniziative e opportunità nuove per tuffarsi nel mondo dello sport a 360 gradi

Da giorno 21, infatti, mister Enzo Mirante si è messo a disposizione per delle prove gratuite di pallanuoto, per far sperimentare il gioco di squadra a tanti ragazzini con grinta e voglia di vivere una sana competizione.

E’ previsto, poi, per sabato 26 settembre l’open day di nuoto sincronizzato con il tecnico federale Gabriella Latini, mentre mercoledì 30 settembre, a partire dalle 16.20, l’impianto di via G. De Sensi vedrà una nuova collaborazione: l’Arvalia Nuoto Lamezia e il Circolo Scherma Lametino si uniranno per far conoscere ai giovani atleti le rispettive discipline e ci saranno prove gratuite per tutti.

Sarà presente all’evento anche Alessandra Lucchino, campionessa mondiale di sciabola.

Ricordiamo che per ciascuna prova, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sarà necessario prenotarsi, contattando la segreteria al numero 0968/434832. Vi aspettiamo!