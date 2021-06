Asd Lamezia Beach Soccer: prosegue la preparazione

L’ Asd Lamezia Beach Soccer prosegue gli allenamenti presso la Beach Arena sotto la guida rigida dell’allenatore Raffaele Notaris

Il mister biancoverde è alla prima esperienza da allenatore dopo aver militato per diversi anni nelle file della squadra lametina

Di seguito le sue dichiarazioni: “Il campionato che ci prestiamo ad affrontare è composto da squadre molto valide in cui figurano giocatori stranieri e componenti della nazionale, il nostro obiettivo è quello di impegnarci al massimo per ben figurare con tali squadre mentre con quelle alla nostra portata cercheremo di portare la vittoria a casa. La squadra è composta da un gruppo storico, Morelli, Muraca, Gallo, Mercuri e dal nostro presidente D’Augello, che fanno parte della squadra da quando è nata. Quest’anno, abbiamo aggiunto qualche vecchia conoscenza, come Romagnuolo, Scalese, Piazza e Villella (che è ritornato dopo un anno di stop). Tra i nuovi acquisti, il portiere Antonio Mercuri, per lui è la sua prima esperienza nel beach, i due fratelli Mercurio, due ragazzi molto promettenti e Corigliano. La prima tappa si disputerà a Cirò e incontreremo alla prima partita il Canalicchio che è una squadra del nostro stesso livello, per cui l’obiettivo è vincere.”

Rosa completa:

Portieri: Piazza, Mercuri A, D’Augello;

Difensori: Morelli, Gatto, Romagnuolo, Gallo, Sicoli;

Esterni: Mercuri A, Villella, Corigliano, De Fazio, Mercurio A;

Pivot: Muraca, Scalese, Mercurio S.

Organigramma:

– Presidente: Salvatore D’Augello

– Vice Presidente: Davide Muraca

– Team Manager: Marco Giudice

– Medico Sociale: Dott. Alan Gatto

– Assistente Medico: Vincenzo Zaccone

– Allenatore: Raffaele Notaris

– Preparatori Portieri: Tony Piazza, Rosario Esposito

– Ufficio Stampa – Giuseppe Donato, Luciana Giampà;

– Social Media Manager e Fotografo: Alessia D’Augello, Erika Giampà.