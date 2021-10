L’Asd Vigor Lamezia Calcio 1919 esce allo scoperto

La squadra biancoverde, che giocherà nel girone C del campionato di Prima Categoria calabrese, ha delineato nei giorni scorsi la struttura societaria e lo staff tecnico

Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Davide Muraca, team manager fino alla scorsa estate della Vigor Lamezia.

Il mister è Carmine Fioretti, ex calciatore con alle spalle diverse esperienze come allenatore. Allenatore in seconda sarà Pino Montesanti, che ha allenato per 2 anni la juniores della Vigor Lamezia in Eccellenza e Promozione.

Preparatore dei portieri Nellino Riga, negli anni scorsi alla Promosport

Di seguito le prime dichiarazioni del DS Davide Muraca: “sono veramente felice di ricoprire questo incarico. Era mia intenzione rimanere nella società biancoverde. Abbiamo iniziato in ritardo la preparazione, ma l’obiettivo è quello di fare un campionato all’altezza del nostro nome. Le squadre da battere saranno Sambiase, Vigor 1919 e Parghelia, ma noi faremo sicuramente la nostra parte. Il battesimo sarà di fuoco: subito un’avversaria agguerrita da tutti i punti di vista, noi scenderemo in campo per fare la nostra partita, sono convinto che alla fine vinceranno lo sport e lo spettacolo”.