AsNALI sempre dalla parte degli Ambulanti

Con l’ultimo comunicato stampa in Difesa e Tutela del Settore Commercio su Aree Pubbliche dei mercati settimanali, la sezione Regionale Calabria dell’associazione datoriale AsNALI annunciava la richiesta inoltrata al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, per stabilire un incontro

Comunicato Stampa

Nella missiva il Direttore di AsNALI Calabria, Rosario Antipasqua insieme ad una delegazione di commercianti, riportava la volontà di discutere del mancato svolgimento del mercato settimanale

in Largo Botteghelle, nei giorni 11 e 18 settembre, a causa della fiera programmata per le Feste Patronali.

In seguito ai colloqui intercorsi tra il direttore Antipasqua e il Sindaco della Città, nella giornata di ieri l’AsNALI riceve per mezzo di posta certificata la risposta dell’Avv. Falcomatà, con la richiesta di «verificare la possibilità di dare inizio alle operazioni di montaggio fiera prevista in Largo Botteghelle in occasione delle Feste Patronali dalle ore 14.00 di giorno venerdì 11 settembre, al fine di consentire l’ordinario svolgersi del mercato settimanale nella mattinata del medesimo giorno».

Inoltre, disponendo il recupero della giornata di venerdì 18 settembre in un’altra giornata che potrà essere individuata in seguito nel periodo natalizio.

Soddisfatti del risultato raggiunto, l’AsNALI Nazionale ringrazia i propri associati per la fiducia riposta nell’associazione e inoltre, ringrazia la disponibilità e la tempestività di intervento da parte del Sindaco della Città, l’Avv. G. Falcomatà.