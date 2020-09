Il dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in ordine alle notizie divulgate questa mattina da alcuni organi di stampa, precisa quanto segue

Nel presidio ospedaliero di Soverato, afferente all’Asp di Catanzaro, sono in corso operazioni di sanificazione all’interno dell’unità operativa di Medicina Interna.

Le attività si sono rese necessarie a seguito dell’accertamento della positività di un’operatrice sanitaria al Covid19. Nella giornata di ieri la dipendente dell’azienda ha manifestato i sintomi tipici dell’infezione e si è recata all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per sottoporsi a tampone, poi risultato positivo.

Non corrispondono in alcun modo a verità le notizie circa la chiusura del presidio sanitario dal momento che le attività ambulatoriali non sono mai state sospese.

È da precisare inoltre che la nuova accertata positività non è in alcun modo collegata al cluster del Venice Gym Club. Tanto riteniamo doveroso per tranquillizzare la popolazione ed evitare inutili quanto pericolosi allarmismi.