Assemblea EPLI Calabria nel weekend del 29 e 30 maggio

L’ Assemblea ordinaria delle Pro Loco Epli Calabria ETS, è convocata per sabato 29 maggio 2021 alle ore 00:01 in prima convocazione ed in difetto per domenica 30 maggio 2021 alle ore 10:00 a Casignana (RC) presso il “Parco Archeologico Villa Romana” sito in Via Palazzi di Casignana (SS Jonica 106 km 82), per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1- lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2- ratifica iscrizioni Pro Loco ed Associazioni;

3- comunicazioni del Presidente;

4- modalità, luogo e data per lo svolgimento delle elezioni degli organi sociali e avvio

procedure per la scelta dei referenti provinciali;

5- discussione e programmazione 1° raduno delle Pro Loco Epli Calabria;

6- convenzioni varie

Il luogo scelto per lo svolgimento dell’Assemblea è idoneo e compatibile con le norme relative al contenimento della pandemia da Covid-19.

Un, sito di grande valenza storica, quello scelto dai vertici Epli, all’insegna della valorizzazione dei luoghi artistici e archeologici calabresi.

La villa di Palazzi di Casignana costituisce uno dei complessi archeologici di età romana più importanti nel Sud Italia, al di fuori dell’area vesuviana, perché oltre alla monumentalità del suo impianto, conserva il più vasto nucleo di mosaici finora noto nella Calabria romana.