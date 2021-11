Assestamento del bilancio comune Lamezia Terme: approvato dalla Giunta

Entro fine mese spetterà al Consiglio comunale vagliare il documento per rientrare nelle spese e avviare la programmazione di ulteriori interventi

Deliberato durante la seduta della Giunta nella giornata del 23 novembre 2021, l’assesto del bilancio passa il primo vaglio per essere lasciato nelle mani del Consiglio Comunale di Lamezia Terme.

Si tratta di una serie di manovre che mirano al contenimento delle spese, partendo dalla rendicontazione della gestione dal consuntivo 2020, già precedentemente approvato dai commissari.

Si aggiungono al documento una serie di voci extra, tra cui rientrano alcuni finanziamenti ottenuti e le quote per l’emergenza Covid.

Da non sottovalutare le vicende legate alle spese sostenute per le elezioni e la ricapitalizzazione della Sacal. Si tratta di una situazione di comodo necessaria per far quadrare i conti in cui non saranno sottovalutate le società partecipate, come nel caso della Lamezia Multiservizi spa, e in cui sono inseriti ulteriori progetti quali il completamento del Palazzetto dello Sport, facendo riferimento alla presenza di alcuni crediti, come sottolinea Dirigente del Settore Promozione del Patrimonio e del territorio comunale, a favore dell’ente.

red.