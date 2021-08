Associazione “Fronte Donna”: partita la campagna tesseramenti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Ieri 20 agosto al lido Santo Ammare sulla costa Lametina alle 17.30 con un rinfresco a base di frutta ed una “Chiaccherata tra amiche” è partita la campagna Tesseramenti della Neo Associazione “Fronte Donna”

Comunicato Stampa

Il Direttivo dell’ Associazione nelle persone di Chiara Furgiuele (Presidente), Antonietta D’Amico (Vice Presidente), Claudia Vetromilo (Segretario e Tesoriere) esprimono grandissima soddisfazione.

La curiosità sul nuovo ente costituito, ha infatti raccolto tante donne di tutte le età, che informandosi su quelle che ne sono le finalità e progettualità hanno con grande entusiasmo deciso di tesserarsi per essere coinvolte nelle prossime attività che si stanno già pianificando per l’autunno.

“Donne che vogliono fare rete, Donne che si sostengono, Donne che non hanno bisogno di essere riconosciute valide solo in quanto Donne, ma che guadagnano sul campo il loro valore, per passione e competenza senza riconoscimenti ontologici. La nostra associazione si propone di creare e formare una comunità di donne che affronta ed approfondisce temi che sono cari alla nostra formazione: filantropia, promozione del territorio e delle tradizioni locali, inclusione, ambiente, rispetto per la natura e gli animali, sport, sostegno alle disabilità, integrazione (quella reale), informazione e cultura, questo e tanto altro è Fronte Donna”.