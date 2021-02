Associazione “I briganti del Mancuso”. Ciclo di webinar su monte Mancuso

L’associazione “I Briganti del Mancuso” organizza un ciclo di webinar informativi gratuiti dedicati all’area montana del monte Mancuso situato nella provincia di Catanzaro

La finalità di tali webinar sarà, come da titolo, quella di far riscoprire le potenzialità e le peculiarità di un’ area montana ancora poco conosciuta e che opportunamente valorizzata porterebbe sviluppo all’intero territorio. Gli incontri saranno tenuti da esperti e appassionati della materia che, relativamente alla proprie competenze affronteranno temi quali: lo studio forestale, la storia, le tradizioni, l’agricoltura.

Nel primo webinar tenutosi in data 14 febbraio 2021 e curato dal Prof. Adriano Ganino (docente di scienze agrarie) che ha trattato l’aspetto della “ Multifunzionalità delle foreste di Monte Mancuso” ha visto la partecipazione attiva di oltre 30 persone che hanno interagito attraverso domande e proposte di sviluppo per il territorio.

Nel secondo incontro che si terrà in data 28 Febbraio 2021 alle ore 18 sulla piattaforma Google Meet (per avere il link scrivere a brigantidelmancuso@gmail.com), curato dal Dottore in scienze e tecnologie agrarie Prof. Michele Ferraina, si discuterà dell’agricoltura e dei sistemi di trasformazione dei prodotti e delle colture che hanno caratterizzato il Monte Mancuso, sia in tempi passati che oggigiorno. Osserveremo il sistema suolo che caratterizza il Monte e alcune colture di maggior interesse che gli hanno conferito il soprannome di “FARO DEL GOLFO”.

Si illustreranno i vecchi sentieri di baratto, ripercorrendo con illustrazione grafica 3D la morfologia del Monte Mancuso, i vecchi sentieri , i luoghi di scambio e i prodotti che per anni hanno mantenuto vivo l’intero areale.

Vi invitiamo inoltre, a contribuire alla stesura del questionario proposto nel primo webinar che ha come titolo “I luoghi del cuore di Monte Mancuso” dove potrete segnalarci un luogo a voi caro del Monte Mancuso così da creare una mappa con tutti i vari punti d’interesse proposti e successivamente, collegarli attraverso percorsi naturalistici.

Link questionario: https://forms.gle/SQEqce1C3J6RArAo6