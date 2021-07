Associazione “PER TE” dona una panchina rossa all’ospedale di Lamezia

Una panchina rossa, simbolo ormai internazionale che condanna qualsiasi atto di violenza inflitta nei confronti delle donne, campeggia da oggi anche nel “Giardino della memoria delle vittime Covid-19” sito nel Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme

L’iniziativa nell’ambito della struttura ospedaliera, è stata organizzata dall’Associazione “PER TE” di Lamezia Terme con la collaborazione della Direzione sanitaria che, sensibile alla problematica, ha concesso un idoneo spazio per l’installazione della panchina.

Un messaggio chiaro per testimoniare “l’assoluta condanna contro ogni forma di violenza” che rimarrà quale simbolo indelebile all’ingresso dell’ospedale accanto alla statua della Beata Vergine Maria, ma anche un ricordo per le vittime della pandemia che è pur sempre una violenza che, ad oggi, non ci è dato conoscere con certezza se, una violenza della natura ovvero una violenza di qualche ignobile essere umano.

Alla manifestazione tenutasi nel pomeriggio del 30 giugno 2021 hanno preso parte il direttore Sanitario dell’ospedale Dott. Antonio Gallucci, Il Commissario P.S. Dott.ssa Maria Gaetana Ventriglia, il Comandante Stazione Carabinieri di Nicastro M.llo Mauro Cervo, una rappresentanza della Polizia Locale, la Dott.ssa Emilia Cutullè del Consiglio Direttivo dell’O.P.I. di Catanzaro, una rappresentanza della C.R.I. Comitato di Lamezia Terme, l’Associazione Valentia, il Coordinamento Sanità 19 marzo.

La benedizione è stata impartita da Don Corrado della Parrocchia San Giovanni Calabria designato, allo scopo, da Sua Eccellenza Mons Giuseppe Schillaci Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme.

L’Associazione “PER TE” onorata per la presenza delle istituzioni civili, militari e sanitarie nonché delle Associazioni, ringrazia ognuno dei partecipanti per il contributo al sostegno della causa contro la violenza di genere, sostegno che porta l’Associazione ad un costante ed incessabile impegno.