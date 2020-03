Associazione “PER TE”: mantenere fisso il Crocefisso di Via del Progresso

Alcuni giorni fa Raffaello Conte ha posto in una rotatoria di Via del Progresso, un bel Crocefisso

Comunicato Stampa

Un plauso per l’iniziativa per un uomo che è, da sempre, molto attento alle problematiche della nostra città e sempre pronto ad essere in prima linea là dove si prospetti una situazione di bisogno per la cittadinanza. La posa del Cristo in Croce all’ingresso della città è stata molto apprezzata da chi condivide i valori della cristianità.

L’iniziativa è tesa a rafforzare il senso di appartenenza anche cristiana di una collettività in un momento particolarmente delicato di pandemia dove, anche i non praticanti si rivolgono ai simboli della religione Cristiana per chiedere protezione. Oggi più che mai, penso sia necessario invocare, anche con i gesti, quei sentimenti di speranza e coraggio che possono accompagnarci nell’affrontare con maggiore forza questa fase di grande difficoltà.

Rivolgo, quindi, al Sindaco Paolo Mascaro ed a tutta l’Amministrazione comunale, l’invito a che questo simbolo di cristianità, posto alle porte di Lamezia Terme, possa rimanere in loco per sempre, valorizzando uno dei segni della nostra tradizione religiosa quale modo per chiedere la protezione di Cristo sulla città e sui cittadini, quale simbolo della vittoria sulla finitudine umana, ma soprattutto vittoria sul peccato e sulla morte, in questo momento così difficile, per un prosieguo di speranza in un futuro migliore dove tutti si comporteranno in maniera responsabile verso gli altri ricordando che quando parliamo di Croce non veneriamo l’oggetto, bensì Colui che morendoci sopra ha salvato il mondo.

Katya Nero

Vice Presidente Associazione “PER TE”