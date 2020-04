L’associazione Senza Nodi dona 8 tablet ad altrettanti studenti in difficoltà

Le apparecchiature sono necessarie per la didattica a distanza

Il diritto allo studio è fondamentale e va tutelato per il futuro di tutti.

In questi giorni, in cui i ragazzi devono studiare a distanza, capita che non riescano a farlo per mancanza di supporti tecnologici.

“Siamo un’associazione di volontariato, non abbiamo fondi disponibili e possiamo solo raccogliere donazioni – ha detto la presidente Nadia Donato – Ringraziamo chi ha voluto partecipare con grande generosità in un momento così difficile per tutti, sono queste persone buone che fanno le cose più belle. Abbiamo sempre pensato che la cultura rende tutti più liberi e senza di essa si compremette il futuro. Ringraziamo per la collaborazione Francesco Lucia e Nando Fusto, esperti informatici”.

L’associazione Senza Nodi, dopo aver saputo della difficoltà di molti a poter accedere alla didattica a distanza, ha attivato una raccolta per donare dei tablet capaci di dare nuove opportunità ad alcuni ragazzi. “Abbiamo ritenuto fosse di grande importanza donare dei tablet ad alunni della Scuola Primaria- spiega l’insegnante, Sina Mazzei, referente dell’associazione per questa iniziativa – Se arriveranno altri fondi faremo un nuovo ordine e aiuteremo quanti si trovano in difficoltà. È una grande gioia per noi guardare la sorpresa e la felicità negli occhi di genitori e bimbi nel ricevere i tablet dal nostro nostro presidente”.