Associazioni: attuale sanità nega il sacrosanto diritto alla cura

Abbiamo chiesto l’assunzione immediata del personale necessario per fare viaggiare le ambulanze con i medici e infermieri a bordo

Comunicato Stampa

Abbiamo richiesto più ambulanze perché non si debba morire per la loro mancanza e per non sentirsi rispondere: non ci sono ambulanze disponibili nemmeno per fatti gravi.

Far fronte all’emergenza urgenza, i pronto soccorso, la medicina territoriale e ci ritroviamo con colpi di mano di sovrastrutture che di fatto esautorano il dipartimento della salute, mettono in discussione la gestione territoriale tagliando di fatto le amministrazioni locali, i sindaci che sono autorità sanitarie e le parti sociali.

Figurarsi le associazioni. Serve un confronto vero per sistemare la sanità malata in Calabria.

Una sanità che così com’è nega il sacrosanto diritto alla cura e all’individuazione di patologie preventive.

Una sanità che penalizza il pubblico favorendo di fatto il privato. Sono immaginabili le ingiustizie e le sperequazioni se è vero che ormai oltre un terzo dei cittadini non è nelle condizioni di curarsi.

Le nostre associazioni lanciano un grido di dolore e gridano al grave torto che sono costretti a subire quanti sono esclusi dal diritto alla salute e alla cura.

Italia Nostra Onlus

Giuseppe Gigliotti

Ass.Mondo Libero

Igor Curti

Ass la sanità bene supremo

Ivana Ciliberti