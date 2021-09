Associazioni: bando centri estivi, Commissari intervengano tempestivamente

Non è passata neanche una settimana dall’ultimo comunicato, teso ad evidenziare alcune inefficienze del Comune di Lamezia Terme, che siamo costretti a tornare sugli stessi argomenti: questa volta, le Associazioni Angsa Lamezia Terme e Oltre l’Autismo Catanzaro si uniscono in questo comunicato sulla questione “Bando Centri estivi”, già portata all’attenzione pubblica dal Consigliere Piccioni

Comunicato Stampa

Il Ministero delle Politiche per la Famiglia ha ripartito e assegnato, nel Mese di Giugno, importanti risorse economiche a favore della popolazione lametina nella fascia d’età 0 – 17 anni, versando nelle casse comunali il terzo finanziamento regionale più corposo (circa 212 mila Euro); svariate comunicazioni sono state inviate dalle Associazioni del territorio ai Commissari e al Dipartimento Politiche sociali del Comune per sottolineare l’importanza di questa occasione che, in un territorio come quello lametino, contraddistinto dalla completa assenza di servizi educativi innovativi, avrebbe permesso agli Enti del Terzo settore di dare vita a Progetti di durata semestrale (da Giugno a Dicembre 2021) di grande valenza pedagogica e sociale.

Le nostre Associazioni si mettono, da sempre, a disposizione delle Istituzioni per programmare, collaborare e contribuire alla realizzazione di Progetti di questo genere, ma raramente hanno trovato riscontro nella controparte…arriverà mai l’ora in cui questa nostra disponibilità verrà accolta? Ritenete che i ragazzi lametini non meritino opportunità come questa?

Chiediamo un tempestivo intervento da parte della Commissione prefettizia sulla questione Bando Centri estivi.

Alfonso Ciriaco – Presidente Oltre l’Autismo Catanzaro

Emanuela Muraca – Presidente Angsa Lamezia Terme