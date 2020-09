Quando la politica impazzisce i cittadini ci rimettono le penne. Come altrimenti giudicare la presa di posizione dei 5 stelle che dopo aver nominato,nel 2018,Cotticelli a commissario regionale della sanità, ora ne chiedono la testa. Senza nessuna autocritica

Comunicato Stampa

Mentre i due deputati lametini fanno a gara a chi fa più silenzio abbiamo dovuto aspettare il consigliere regionale Pitaro ,non lametino,a difendere il centro trasfusionale dell’ospedale di Lamezia Terme ridotto come orari e come funzioni a brandelli nonostante vi prestino l’opera grandi professionisti.

Si nega il diritto alla cura ad una bambina che con una malattia rara non si consente di avere i farmaci gratuitamente. E il silenzio della politica diventa sempre più pregnante.

Se non ci fossero associazioni come “i malati cronici del lametino “sempre al fianco di quanti soffrono e a difesa dei diritti del malato che l’altro giorno hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica, nessun altro si è fatto sentire.

Ora lametini stiamo attenti perché con la prossima mossa ci toglieranno pure il centro di riabilitazione Inail.

Noi vi abbiamo avvisato. Fate voi!

Lamezia ai lametini

Piera Perri

Lamezia Maltrattata

Ester Durso