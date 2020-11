Associazioni: Zuccatelli? La politica partitica non riesce a trovare di meglio?

Scura doveva farci rientrare dal dissesto economico e ci ha lasciato con gli stessi problemi di sempre e con più debiti, Cotticelli e la sua “badante” Maria nemmeno si erano accorti che siamo in piena pandemia e che erano loro a dover far il Piano anti Covid, ora il Governo Conte/Speranza ci hanno mandato uno Zuccatelli (quando si dice nomen omen!) che sul coronavirus è pure negazionista o quasi Comunicato Stampa

Bisogna davvero interrogarsi sul perché la politica partitica non riesca a trovare di meglio di uno che 6 mesi fa, non il secolo scorso, riteneva che per poter contrarre il coronavirus da un positivo devi baciarlo per 15 minuti e con la lingua.

A parte l’inevitabile ironia sulle sue capacità di resistenza negli approcci amorosi, questo neo Commissario al piano di rientro della sanità calabrese, investito di super poteri come Superman e che mantiene ancora le cariche di Commissario delle due Aziende Ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Mater Domini di Catanzaro, dovrebbe spiegarci perché lui si ritenga adatto al nuovo compito visto che a Marzo scorso era già stato messo alla gogna da Report proprio per l’incapacità dimostrata nella gestione della pandemia nella sua veste di Commissario, allora, anche dell’ASP di Cosenza (proprio una mania da collezionista di commissariamenti, la sua!).

Le sue spiegazioni di oggi sono infatti peggiori del male. Sostenere che a maggio di quest’anno, ancora in pieno lockdown, lui sottovalutasse (sostanzialmente negasse) la grave contagiosità del Covid, nel mentre scorrevano da Bergamo le immagini dei camion militari con le bare dei tanti morti e da tutti gli ospedali italiani quelle del personale sanitario rinchiuso in degli scafandri o con sul volto le cicatrici da uso continuo delle mascherine, fa ribollire il sangue.

E sostenere a sua scusa che quella era solo una conversazione privata, ci spinge addirittura a pensare ad una possibile doppiezza di un uomo che avrà in mano i destini della sanità calabrese e in fondo la salute ed i destini di noi tutti.

La figuraccia in TV è costata a Cotticelli la poltrona. Ci chiediamo perché le tante figuracce di Zuccatelli gli debbano assicurare questa super promozione.

Ci ragionino i partiti ed i ministri. E’ questo che alimenta il dilagante populismo contro la casta.

Ed è questo che poi alla fine spinge tanti a rinunciare perfino a votare.

E non vorremo ritornare ad assistere a scene estreme di restituzione delle schede elettorali, come quando si trattò di difendere il Tribunale di Lamezia.

COMITATO SALVIAMO LA SANITA’ DEL LAMETINO

TRIBUNALE DI DIRITTI DEL MALATO

COMITATO MALATI CRONICI

COMITATO LAMEZIA 4 GENNAIO

OSSERVATORIO SOCIALE SAN NICOLA