AstraZeneca e rischio trombosi, oggi le news da Ema

Attesa anche in Italia per le conclusioni sul vaccino anglo-svedese dell’Agenzia Europea per i medicinali, che terrà una conferenza stampa alle 16



Sul vaccino anti Covid di AstraZeneca e il rischio trombosi arriva oggi il verdetto dell’Ema.

Le news sul prodotto anglo-svedese sono attese anche dall’Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 16, l’Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa sulle conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca e i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue.

Alla conferenza stampa interverranno la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, Sabine Straus, presidente del Prac, e Peter Arlett, capo del dipartimento di Farmacovigilanza ed Epidemiologia.